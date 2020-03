Sorrento. Demolizione e ricostruzione della scuola di Cesarano, arriva il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli

La Città Metropolitana di Napoli ha disposto un finanziamento per le opere di demolizione e ricostruzione della scuola di Cesarano pari a 1.640.000 euro. La spesa totale necessaria per i lavori ammonta a 1.760.000 euro e l’amministrazione di Sorrento, che ha inserito l’intervento tra quelli da realizzare entro il 2020 nel programma del Piano triennale delle opere pubbliche da sottoporre per l’approvazione al Consiglio comunale, deve ora reperire i mancanti 120.000 euro ed intende farlo accendendo un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

La scuola di Cesarano fu chiusa nel marzo 2014 per instabilità causata da importanti carenze strutturali, evidenziati ed accertati dopo il verificarsi del distacco di intonaco e calcinacci da una parte della soffittatura. Furono eseguiti i necessari rilievi tecnici in base ai quali si riscontrò come non fossero sufficienti lavori di ristrutturazione e la scuola doveva, quindi, essere demolita.

Per la demolizione e la ricostruzione occorrerà non poco tempo poiché, una volta che il Consiglio Comunale avrà approvato Piano triennale delle opere pubbliche ed ottenuto il finanziamento da parte della Città Metropolitana di Napoli, verrà indetta una gara di appalto che condurrà all’affidamento dei lavori. Ma almeno, dopo sei anni, si comincia a fare un primo passo di quello che sarà un lungo cammino.