Sorrento. Cuomo “Protezione civile e Servizi Sociali in aiuto alle persone anziane e in difficoltà”.

Strade deserte, poche file fuori ai negozi di generi alimentari e alle farmacie.

Sorrento risponde con rigore e serietà alle nuove misure imposte dal governo per contenere il contagio.

Stamattina, all’ufficio postale, i volontari della nostra Protezione civile hanno collaborato per regolare il flusso di utenti, distribuendo mascherine a chi ne era sprovvisto: soprattutto persone anziane, più esposte alla malattia.

A loro, oltre che ad altre categoria di cittadini impossibilitati a muoversi, è dedicato il servizio di spesa domiciliare, che continua senza sosta grazie agli addetti ai Servizi Sociali del Comune di Sorrento. Per chi ne ha necessità, ricordo che basta chiamare il numero 0818074433.

Buona serata e #restatecasa