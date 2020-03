Sorrento. Coronavirus, sanzionati due cittadini: trovati in un altro comune. Cade la mannaia della nuova legge su due cittadini di Sorrento, uno sanzionato dai Carabinieri e l’altro dalla Guardia di Finanza. Entrambi sono stati trovati in un comune diverso da quello della propria residenza, a Massa Lubrense ed a Sant’Agata, frazione di Massa Lubrense. Come previsto dalla nuova legge, i due saranno messi in quarantena, e subiranno le nuove gravi sanzioni previste dalla legge. I cittadini che non rispettano il divieto di spostamento rischiano, infatti, una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. Ma potranno anche essere denunciati per la violazione dell’articolo 650 del codice penale oppure per falso se hanno dichiarato di avere un motivo valido nel modulo di autocertificazione e invece non c’è riscontro. Inoltre, le Regioni «in caso di situazioni sopravvenute di aggravamento o di attenuazione del rischio sanitario» possono adottare misure diverse e più restrittive di quelle nazionali.

Ricordiamo, quindi, come sempre che restare nelle proprie abitazioni è necessario per limitare quanto più possibile la diffusione del contagio. E’ possibile, infatti, uscire soltanto per situazioni di comprovata emergenza, salute e lavoro, muniti del nuovo modello di autocertificazione.

Infine, i pendolari potranno continuare a spostarsi da un Comune all’altro quotidianamente. E sarà anche possibile uscire dal proprio Comune per fare la spesa se il punto vendita più vicino alla propria abitazione si trova nel territorio del Comune limitrofo. Per chiunque altro, vige il divieto di uscire dai confini del proprio Comune di residenza.