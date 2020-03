Sorrento. Coronavirus, sale ad 80 il numero degli autodenunciati

Ottanta cittadini residenti a Sorrento sono, ad oggi, in isolamento volontario. Si tratta di persone giunte nei giorni scorsi dall’estero e da varie parti d’Italia, che hanno comunicato alle autorità locali il loro rientro, rispettando la quarantena domiciliare imposta dalle nuove norme nazionali e regionali, per il contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus Covid-19.

Intensificati nel frattempo anche i controlli della polizia locale, per i rispetto dei divieti di spostamento da casa. Una persona è stata denunciata perché fermata per strada senza giustificarsi con un valido motivo.

“Il numero dei residenti rientrati da fuori regione e dall’estero, ed autodenunciatosi, è il chiaro segnale del grande livello di responsabilità raggiunto dai nostri concittadini – commenta il sindaco, Giuseppe Cuomo – Mi auguro che anche altri che dovessero decidere di rientrare, per ragioni di stretta necessità, familiare o lavorativa, seguano l’esempio, rivolgendosi al medico di famiglia o contattando il numero 0818074433. Intanto la raccomandazione per tutti continua ad essere quella di restare a casa il più possibile, per evitare ogni occasione di contagio”.