Sorrento. Coronavirus: Ospedale sotto controllo, la gestione è monitorata. La diretta di Positanonews. La situazione all’Ospedale Santa Maria la Misericordia di Sorrento sembra essere tranquilla e sotto controllo, fortunatamente. Le due tende per il triage, dove per legge devono stare le persone aventi sintomi sospetti e riconducibili al coronavirus per evitare di bloccare completamente l’ospedale, stanno funzionando bene.

Nonostante tutto, c’è abbastanza serenità, la tempesta iniziale si spera sia passata, ma il serio e qualificato personale è sempre con gli occhi aperti, mantenendo comunque l’ottimismo.