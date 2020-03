Sorrento-Coronavirus, l’annuncio del sindaco Cuomo: “Due nuovi casi positivi”

Due nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati riscontrati a Sorrento. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Giuseppe Cuomo, poco fa.

“Oggi abbiamo a Sorrento due nuovi casi -ha annunciato il primo cittadino- Si tratta di soggetti appartenenti a nuclei familiari che hanno già registrato positività al tampone per il Codiv-19. Sale così a sette il numero dei concittadini colpiti dal coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Mi hanno riferito che i pazienti stanno bene e sono a casa, presso le rispettive famiglie, che naturalmente continuano a fare la quarantena”.

Con questi due casi, in Penisola Sorrentina il bilancio dei positivi è arrivato a quota 17. Ricordiamo che difatti, in queste settimane, i canali ufficiali, per quanto riguarda la Penisola Sorrentina, rimangono quelli dei profili social dei sindaci.