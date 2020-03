Sorrento. Coronavirus, disposta la chiusura del cimitero comunale

A partire da oggi, e fino al 25 marzo, è disposto il divieto di accesso al pubblico presso il cimitero comunale di Sorrento.

Il provvedimento è stato adottato nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. Vietate anche le celebrazioni, per evitare possibili assembramenti. L’accompagnamento delle salme, per il rito della sepoltura, sarà consentito solo ai parenti più prossimi, in un numero di due persone alla volta e garantendo le distanze di sicurezza. Sospese anche le attività di esumazione ed estumulazione.