Sorrento controlli anti coronavirus al porto per Capri

Le isole del Golfo di Napoli richiedono misure di massima prevenzione per arginare la diffusione del Covid-19, a causa delle difficoltà di collegamento e della ridotta misura di posti di isolamento nelle strutture isolane.

Per questo, a partire da domani, a seguito di una specifica ordinanza della Regione Campania (http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-6-06-03-2020.pdf) anche presso il porto di Sorrento sarà istituita una postazione di verifica, per il controllo individuale e la rilevazione della temperatura corporea di tutti i passeggeri in imbarco verso le isole.

“Ovviamente la nostra città farà la sua parte – annuncia il sindaco, Giuseppe Cuomo – per fornire ogni supporto necessario a garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori”.