Sorrento. Continuano gli allenamenti casalinghi dei rossoneri.

Continuano gli allenamenti casalinghi per i giocatori del Sorrento: c’è chi sale e scende le scale, chi utilizza delle casse di acqua come peso per fare gli squat, chi di uno zainetto sulle spalle per fare gli affondi! Tutti distanti nella realtà delle proprie case ma uniti dallo spirito e dalla volontà di tenersi in forma, per trovarsi pronti per quando potranno scendere in campo!