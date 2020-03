Sorrento, continuano i controlli per l’emergenza Coronavirus

Sorrento – Anche se la cittadinanza sta rispondendo attivamente all’iniziativa #iorestoacasa, le FF. OO. e la Polizia Munipale stanno effettuando i controlli sull’intero territorio. Gli agenti bloccano quasi tassativamente le auto che circolano chiedendo loro gli estremi e la motivazione in aggiunta all’autocertificazione. Tutti gli incroci sono presidiati da una pattuglia per verificare il corretto rispetto delle normative. Ricordiamo che gli spostamenti possibili sono solo per cause lavorative e di necessità (come andare a fare la spesa, portare il cane per i bisogni o andare da un genitore non autosufficiente) CLICCA QUI

Mentre invece ecco l’elenco delle attività aperte CLICCA QUI