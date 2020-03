Sorrento. Il Consigliere Comunale Paolo Esposito chiede l’istituzione di un’Unità di Crisi per questa fase delicatissima

Sorrento. Pubblichiamo la lettera del Consigliere Paolo Esposito inviata al Sindaco Giuseppe Cuomo, alla Giunta Municipale, al Presidente della Fondazione, ai Consiglieri Comunali, ai Sindaci presenti sul Territorio, alle Associazioni Datoriali.

“Dopo i recenti provvedimenti Governativi e della Regione Campania per superare l’emergenza Covid-19, lo scrivente, nella qualità di Consigliere Comunale del Comune di Sorrento vista la gravissima crisi sanitaria, sociale ed economica in cui da alcuni mesi ha messo in ginocchio la città con una spaventosa e drammatica emergenza sanitaria ed economica-sociale CHIEDE alle S/V l’istituzione di un’Unità di Crisi, per governare tutti insieme senza alcuna distinzione di ruoli questa fase delicatissima che si è determinata a Sorrento ed in tutta Italia.

Nessuna operazione di “facciata”, ma di sostanza.

Superare insieme a tutte le energie politiche, sociali, economiche e associative, la paura e il dramma dell’Italia e della Nostra Comunità.

Il Nostro paese non ha mai avuto paura di lottare, rimboccarsi le maniche e ripartire.

Facciamo anche questa volta come per l’emergenza rifiuti. Forza, determinazione e l’orgoglio di sorrentini e italiani.

Andiamo avanti. Sorrento non si ferma”.