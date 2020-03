Sorrento. Confermato il coronavirus all’uomo di Meta, sono cinque i casi in Penisola sorrentina con altri tamponi in corso. Ma niente panico e restiamo a casa . Dopo il Cotugno di Napoli, anche l’Istituto Spallanzani di Roma ha confermato l’esito positivo della analisi del cittadino meta che stava andando a far la dialisi a Sant’Agnello. L’uomo sta in buona salute per fortuna e si trova nelle mure amiche di casa con i familiari che sono stati messi , come da prassi, in quarantena.

Fra i tre contagiati di Sorrento anche il fratello del candidato sindaco Mario Gargiulo, Albino, poi una persona di Vico Equense . Si stanno facendo vari tamponi fra Massa Lubrense, Sant’Agnello e Piano, in gran parte negativi, qualcuno si aspetta l’esito. Ma, purtroppo, c’era da aspettarselo. Niente panico, ci sono ancora casi isolati, ma bisogna assolutamente evitare ogni contatto per non rischiare il contagio. Restiamo a casa.