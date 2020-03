Sorrento. Comunicato della Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes”: sospese tutte le attività parrocchiali

Riportiamo il comunicato della Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes” di Sorrento

Carissimi, santa domenica a tutti voi!

Riguardo alla prossima settimana, tutte le attività parrocchiali sono sospese. Al momento sono confermate le Celebrazioni Eucaristiche feriali e domenicali, ma ulteriori restrizioni, anche sulle Messe, potrebbero essere comunicate domani.

Cerchiamo di vivere questo tempo non digiunando della preghiera, soprattutto in forma personale o nel contesto familiare. La nostra Chiesa grande, da domani 9 marzo, per circa 10 giorni, resterà chiusa per urgenti lavori di verifica della sicurezza delle vetrate. Nella Chiesa di Sant’Onofrio, da domani almeno fino a sabato 14 marzo, ci sarà l’Esposizione prolungata di Gesù Eucarestia, dalle 8 e 20 alle 20 e 45. Alle 20 e 15 suoneranno le campane e pregherò il Rosario (se qualcuno volesse esserci dal vivo è possibile, rispettando le norme di sicurezza), che sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook della parrocchia. Il suono della campana potrebbe essere un’occasione per vivere un momento di preghiera familiare, in modo da sperimentare l’unità spirituale, anche nella distanza fisica. Grazie e buon cammino!