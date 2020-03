Sorrento. Claudio d’Esposito WWF “Le norme sul coronavirus non fermano il taglio degli alberi? “

Sorrento. E’ una riflessione pertinente. Proprio in questi giorni di emergenza squadre di operai sono andati all’assalto di alberi da tagliare, ma anche per altri lavori, la distanza da un metro obbligatoria per decreto, l’autocertificazione documentata, la necessità indifferibile di fare certi lavori, visto che la ratio è quella di non far trasmettere il contagio da Covid19, sono stati rispettati questi criteri? Ecco il post

“Alla luce delle nuove disposizioni di contrasto al coronavirus, ho inviato una comunicazione urgente alle associazioni di categoria di albergatori, b&b, ristoratori, agenti di viaggio e commercianti chiedendo di informare i loro ospiti e clienti di evitare ogni spostamento e che è consentito il rientro verso le loro residenze.

Certo del fatto che, la gravità del momento e della situazione unitamente alle eccezionali misure adottate dal Governo, rendano comprensibile l’esigenza di rispettare certe norme confido nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti.” (Giuseppe Cuomo)

C’è da chiedere al sindaco se esiste una “deroga” per spostamenti e assembramenti finalizzati ad abbattere alberi a Sorrento?