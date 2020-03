Sorrento. Caso sospetto di coronavirus, i medici: "Siamo tranquilli"

Sorrento. Caso sospetto di coronavirus. Positanonews ha sentito le parole dei medici, i quali ci hanno parlato dell’attuale situazione in corso all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento: “Siamo tranquilli, stiamo attendendo il tampone”. Si respira quindi, nonostante tutto, un clima di tranquillità e serenità.

Per quanto riguarda la mancanza del triage, un operatore del 118 ci ha detto: “Peccato che la tenda doveva essere montata domani”.

“Una turista proveniente da Milano, che accusa sintomi influenzali, è stata ricoverata ed isolata in via precauzionale all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento – spiega il sindaco Giuseppe Cuomo -. Le sue condizioni sono buone ed è stata sottoposta a tampone, come da protocollo. Si attendono ora gli esiti dell’esame. L’ospedale è regolarmente aperto ed i reparti attivi” tranquillizza il primo cittadino di Sorrento.