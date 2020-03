Sorrento. Il candidato sindaco Mario Gargiulo “Mio fratello Albino positivo, restate a casa” . Sul suo profilo facebook con grande trasparenza Mario Gargiulo ex assessore della Giunta del sindaco Giuseppe Cuomo e candidato per le prossime elezioni ha fatto sapere a tutta la cittadinanza che il proprio fratello è risultato positivo e lui è in quarantena.

Il virus è così, ti sembra lontano, poi piano piano si avvicina fino ad arrivare a toccarti direttamente.

Purtroppo mio fratello Albino è risultato positivo al tampone.

Sono passato a salutarlo, evitando accuratamente il contatto.

Sta bene, è in isolamento domiciliare, e ha sintomi lievi.

Naturalmente, in via precauzionale, io stesso sono in quarantena.

Questo è il momento di stringerci forte, fortissimo.

E continuare a stare in casa, per evitare il contagio.

Ve lo dico con il cuore colmo di speranza, perché so che, insieme, ce la faremo.

Ad Albino e Mario un forte, fortissimo abbraccio da tutta la redazione di Positanonews forza e coraggio