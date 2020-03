Sorrento Calcio. Vittoria preziosissima che vale il terzo posto

Una vittoria preziosissima per il Sorrento che batte il Grumentum e riconquista il terzo posto visto il ko del Cerignola. A commentarla è l’attaccante Alfonso Gargiulo: “E’ stata una partita difficile e subito in salita visto che dopo pochi minuti i lucani sono passati in vantaggio. Siamo rimasti concentrati facendo la nostra partita senza affanni tanto che nel secondo tempo abbiamo capovolto il risultato”.

GLI ASPETTI: “Di negativo c’è stato l’approccio non proprio dei migliori mentre di positivo il fatto che siamo rimasti concentrati giocando senza ansia ma con tanta tranquillità”.

IL GRUMENTUM: “Ha lottato tanto ed è venuto a Sorrento per conquistare i tre punti. In casa loro stanno facendo molto bene e possono ambire alla salvezza”.

LA POSTA IN PALIO: “Il successo di domenica è fondamentale visti anche gli altri risultati. Dobbiamo pensare gara dopo gara ed essere consapevoli che abbiamo ancora due scontri diretti da affrontare. Siamo una squadra giovane e non ci facciamo prendere dall’ansia”.

LA SETTIMANA: “Riprenderemo nella normalità sapendo che domenica ci aspetta una gara difficile con il Brindisi che ha fermato la capolista Bitonto. Seguiremo il tecnico Maiuri che ci darà le giuste indicazioni”.

GARGIULO: “Sto vivendo, sia personalmente che con la squadra, una stagione positiva. Avrei voluto fare qualche gol in più ma sto fornendo parecchi assist. Non ho obiettivi personali perché ciò che m’interessa è il Sorrento: viene prima la squadra”.

