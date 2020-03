Sorrento calcio. Pronti per le ultime otto sfide, Scarano: “Siamo motivati”

Sta facendo benissimo come tutti i componenti della rosa il bravo portiere Romeo Scarano che fa un po’ il punto della situazione sul cammino del suo team immergendosi poi nella trasferta di Brindisi: “L’umore con cui ci stiamo allenando è sempre lo stesso: domenica abbiamo recuperato punti sulla prima e questo ci motiva ancora di più. Stiamo tutti bene con La Monica che si sta allenando a parte”.

IL SUCCESSO: “Già prima del successo con il Grumentum il campionato non era chiuso: ora, però, diventa ancora più avvincente. Ci giocheremo le ultime otto sfide dando tutto. Ci sono buoni propositi per fare bene”.

IL BRINDISI: “In casa nostra portò un buon punto in riva all’Adriatico. Domenica prossima non sarà facile anche perché giocheremo su un terreno di gioco naturale. I biancoazzurri non vanno sottovalutati visto che in dieci uomini hanno raccolto un pareggio in casa della capolista Bitonto: il loro umore sarà positivo”.

LA GARA: “Ce la giocheremo come sempre in base ai consigli che ci darà il tecnico Maiuri. Andremo in Puglia per vincere”.

LE INSIDIE: “Non temo i singoli brindisini ma tutta la squadra, il gruppo. Vorranno proseguire sulla scia del pareggio di Bitonto e troveremo una compagine vogliosa e motivata. Gara difficile”.

SCARANO: “A livello personale sto facendo molto bene anche grazie alla fiducia dei compagni, dello staff e alla bravura della difesa. Voglio continuare così cercando, magari, di subire qualche gol in meno”.

IL PRIMATO: “L’umore è positivo e ci crediamo tutti. Del resto a soli cinque punti dalla vetta come fai a non crederci? Giocheremo per vincere tutti i prossimi incontri”.

DI ALESSIO PETRALLA