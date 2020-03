Sorrento, caccia al tesoro telematica: “Rinchiusi in Caccia”

“Rinchiusi in Caccia”

“Dato che per noi non esistono imprevisti, ma solo opportunità, quale possibilità migliore di questa per restare a casa ed allenarsi per la Caccia al Tesoro 2020?!

Il comitato è pronto a portarvi virtualmente in giro per la penisola con un contest: Rinchiusi in Caccia!”

— Regolamento —

Requisiti

Per poter partecipare a “Rinchiusi in Caccia” prima di tutto dovrai effettuare 3 cose:

1) Mettere like alla pagina Facebook

2) Seguire la pagina Instagram

3) Fare una storia in cui pubblicizzi Rinchiusi in Caccia

Solo chi avrà effettuato tutte e 3 queste cose potrà partecipare al contest.

Indizi

Saranno pubblicati ogni sabato ed ogni martedì sulla pagina Facebook alle ore 12:00

Aiuto

Dopo 12h dal caricamento dell’indizio sarà inserito nel modulo anche l’Aiuto.

Soluzione

Sarà possibile inviare un’unica soluzione che dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. Essere composta da frasi scritte correttamente in italiano e che abbiano senso compiuto.

2. Non possedere elenchi di parole (nomi propri o comuni, aggettivi, verbi, avverbi etc.), numeri e/o simboli non necessari ai fini della risoluzione secondo la logica degli indizi.

3. Tutte le altre parole presenti nel corpo del testo che indichino luoghi fisici, anche attraverso perifrasi o riferimenti, potranno essere considerate o meno, senza che ciò indichi il coinvolgimento o meno degli stessi termini nella definizione del luogo soluzione.

LuogoSoluzione

Il luogo soluzione dovrà essere ben indicato nell’apposita casella. Tale luogo dovrà essere preciso e puntuale.

Nel caso in cui il luogo soluzione presenti più appellativi sarà accortezza del giocatore indicare anche quello di uso corrente.

Allo scadere delle 36h non sarà più possibile rispondere al modulo.

Pass

Ad ogni indizio sarà associato un pass foto che dovrà essere caricato all’interno del modulo per poter inviare la soluzione. Le foto più belle e divertenti saranno pubblicate sulle pagine ufficiali della Caccia al tesoro di Sorrento previa manifestazione del consenso all’interno del modulo.

Classifica

La classifica sarà stilata in base ai seguenti criteri:

– il cacciatore che avrà risolto nel minor tempo guadagna 3 punti,

– i restanti cacciatori che avranno risolto l’indizio prima dell’aiuto riceveranno 2 punti,

– chi risolverà l’indizio con l’aiuto otterrà 1 solo punto.

In caso di pari merito verrà valutata la somma dei tempi di risoluzione dei vari indizi.

Il primo classificato si aggiudicherà la felpa della Caccia al Tesoro 2019 “Matrix”!

Il secondo classificato vincerà la “storica” maglia della Caccia al Tesoro 2018!

Il terzo classificato infine avrà gli occhiali Matrix.