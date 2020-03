Sorrento. Buona guarigione ad Albino Gargiulo dagli operatori socio sanitari

FACCIO UN AFFETTUOSO ABBRACCIO AL MIO PRESIDENTE ALBINO GARGIULO DI UNA PRESTO GUARIGIONE NOI TI ASPETTIAMO E NEL FRATTEMPO LAVORIAMO XKE IL TUO MOTTO E NN MOLLARE E DARE SEMPRE AIUTO A KI NE HA BISOGNO E NOI TRA ALTI E BASSI ANDIAMO… UNITI VINCEREMO COOP ALMA⚠️NOI OPERATORI SOCIO SANITARI⚠️

#RESTATEACASA

” Vorrei porre l attenzione sul nostro gruppo di operatori socio sanitari che da il suo contributo al servizio di assistenza domicilare sul territorio. Si, NOI STIAMO A CASA ma di qualcun altro, per portare aiuto alla persona, alle famiglie , ai malati, ai disagiati, dall igiene personale, al mantenimento delle capacità residue dell individuo, per un inserimento sociale, relazionale, al rientro dall ospedale e il reinserimento al proprio domicilio. Tutto questo non lo diciamo per eroismo o per sentirci dire ” brave” ma perché esistiamo! E anche in questo triste momento, noi siamo operative con tutti i rischi e pericoli. Quindi , scusate se lo ribadiamo ….STATE A CASA!!