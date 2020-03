Sorrento, aumentano le verifiche: tra tamponi mancanti e quarantene preventive

Le continue voci che sono circolate in questi giorni circa la possibilità di persone positive in Penisola Sorrentina ha creato un po’ di tensioni e preoccupazioni. In realtà, non c’è da essere preoccupati. Come ha detto il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, per ora non c’è alcun caso in Penisola Sorrentina, anche se si sta attendendo l’esito di due tamponi effettuati all’ospedale di Sorrento.

Fortunatamente, le cose a Sorrento stanno funzionando a dovere, nonostante si registri la mancanza di tamponi. In questi giorni, infatti, è stata fondamentale la tenda per il triage posta dalla protezione Civile qualche giorno fa. Difatti, qui vengono momentaneamente poste le persone che hanno bisogno di tampone. Una sorta di quarantena preventiva.

Ribadiamo che non ci sono casi registrati in Penisola Sorrentina, ma sono soltanto, almeno per ora, aumentate in maniera rilevante le verifiche anche in virtù migliaia di persone che stanno scendendo al Sud in questi giorni. Le persone che attualmente devono rimanere nelle tende del triage, non significa che siano positive al Coronavirus. Ci vuole calma ed equilibrio.