Sorrento. Auguri alla signora Giusy per i suoi 80 anni da parte del figlio Lello Pane

Sorrento. Oggi la mamma di Lello Pane compie 80 anni. Ecco le parole del figlio in occasione di questa data così importante. “Anche se ci troviamo in un momento difficile il compleanno di mia mamma ci porta una grande gioia. Infatti mamma Giusy raggiunge 80 primavere. Che S. Antonino ti benedica e protegga sempre insieme alla tua magnifica famiglia”. Anche il vescovo Don Franco ha voluto inviare un messaggio a Lello in occasione del compleanno della madre: “Auguri di cuore alla tua mamma: prego anche per lei, ringraziando il Signore per il dono dei suoi 80 anni!!! don Franco, tuo fratello vescovo”. Anche noi di Positanonews vogliamo unirci al coro di auguri per la signora Giusy e le mandiamo un abbraccio virtuale fortissimo.