Sorrento, attivo il servizio di consegne a domicilio per le persone in difficoltà

A partire da lunedì 16 marzo, sarà disponibile un servizio a domicilio per la consegna delle spesa settimanale, a beneficio di persone anziane, ammalate, portatrici di handicap o comunque impossibilitate ad uscire, residenti a Sorrento.

Telefonando al numero 0818074433, dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, si potrà richiedere ai volontari della Protezione Civile la consegna presso la propria abitazione di beni di prima necessità per il fabbisogno familiare settimanale.

Entro il giorno successivo, incaricati dei Servizi Sociali del Comune di Sorrento recapiteranno la spesa porta a porta, opportunamente protetti, ed evitando ogni contatto diretto, come previsto dalla normativa per l’emergenza coronavirus Codiv-19.

Saranno distribuiti alimenti confezionati e a lunga conservazione. Esclusi quindi cibi freschi e surgelati.

Il servizio è gratuito, mentre l’importo della spesa sarà pagato direttamente agli incaricati che la recapiteranno.

“Siamo venuti incontro alle esigenze di una parte della popolazione che non può uscire per varie ragioni, per andare a fare la spesa – spiega il sindaco, Giuseppe Cuomo – Ovviamente il servizio sarà effettuato da personale qualificato e dotato di tutte le misure di prevenzione del caso, sia per la propria protezione che per quella degli altri. Inutile raccomandare di utilizzare questa opportunità solo per situazioni di effettiva necessità, a favore di chi ne ha davvero bisogno”.