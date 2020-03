Sorrento. Assegnati degli spazi auto in piazza Andrea Veniero per il personale sanitario dell’ospedale cittadino

Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo comunica che, per venire incontro alle esigenze del personale sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, il Comune ha assegnato degli spazi auto in piazza Andrea Veniero. Le vetture dovranno esporre, in modo ben visibile, l’autorizzazione alla sosta rilasciata dalla direzione sanitaria, che andrà trasmessa anche al comando di polizia locale di Sorrento.