Sorrento. Appello al sindaco dai commercianti “Sospenda i pagamenti per l’occupazione del suolo pubblico per l’emergenza coronavirus”

Buongiorno, pare che il comune di Sorrento stia facendo “orecchie da mercante” riguardo i pagamenti per l’occupazione del suolo pubblico… le dico ciò perché credo che sia giusto almeno parlarne poiché nessuno lo sta facendo.

Io ho un’attività al centro storico e dovrei pagare il suolo da Marzo a Dicembre, ma mi spiega perché dovrei farlo se sono costretto causa forza maggiore a non usufruirne?

Almeno si potrebbe valutare una rivalutazione escludendo i mesi in cui noi commercianti dobbiamo stare chiusi…ma Sorrento e il suo sindaco non dicono niente e si aspettano che noi paghiamo

