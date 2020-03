Nel 1544, l’11 marzo nasce a Sorrento Torquato Tasso. Normalmente e annualmente celebrato dagli Studi Tassiani, al tempo del coronavirus , la statua nella Piazza omonima e la Casa, sempre affollata di turisti, sono solitari e riflessivi. Noi della redazione cultura non vogliamo far passare questo anniversario in modalità silenziosa, ed invitiamo a riguardare tutta la serie dei video dall’archivio Positanontv ,di incontri tenuti al Mseo Correale con le letture dei Canti della Gerusalemme Liberata curati da Alfonso Paolella, o a sfogliare qualche volume annuale contenente le relazioni relative al Tasso. Interessanti in questo momento il rapporto Tasso -Leopardi celebrato dal MIBAC lo scorso anno. Senza tralasciare l’apporto nella storia del turismo di Sorrento con la tappa creata dai viaggiatori del gran tour, sia settecentesco che ottocentesco. che in un momento di ricercata rinascita, può e deve essere determinate.