Solidarietà hi-tech a Castellammare

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Solidarietà hitech: è questa la nostra missione in un momento di emergenza nazionale. In giorni drammatici come quelli che stiamo vivendo, siamo sempre più consapevoli che un dispositivo tecnologico rappresenti qualcosa in più rispetto a un semplice oggetto. Anzi, lo riteniamo una finestra sul mondo che per ora non si può visitare più fisicamente. Con i servizi R-ForYou vogliamo garantire che questa finestra sul mondo non si chiuda mai e, anzi, che diventi un terrazzo panoramico. Ecco quello che dichiara Mariano Russo Service Manager R-Store Apple Service Provider.

E se quel dispositivo si dovesse rompere ? Come si potrebbe riparare visto che tutti gli Apple Store sono chiusi e anche i maggiori Service Provider Specializzati? Il Manager continua: “Ecco Abbiamo pensato a questa eventualità mettendoci nei panni di un utente consumatore e abbiamo promosso un processo che segue passo passo il cliente con una chat sul nostro sito oppure una telefonata al nostro Call Center. Anzi abbiamo anche una videochat in casi più complessi. Un equipe di tecnici certificati e specializzati Apple che cercano prima di tutto di rassicurare i clienti e che li chiameranno in prima persona. Nessun bot, nessun automatismo, nessuna voce metallica.

R-Store: sempre vicini ai nostri clienti. Anche da remoto.

L’individuazione della problematica è il primo passo ed anche il più strategico. Dove fosse possibile la risoluzione della stessa in una fase diagnosi, ecco che rappresenterebbe il nostro primo successo e forse il più grande.

Qualora il tutto non fosse possibile, affidandoci ai migliori vettori mondiali di logistica e in modalità totalmente gratuita arriveremo fino a casa del cliente per prelevare il dispositivo (iphone, tablet, computer) e portarlo nei nostri laboratori aperti in Italia e riconsegnarlo nel più breve tempo possibile. Operazione automatizzata con aggiornamento dello stato di riparazione in tempo reale.

Continua Il manager Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e siamo raggiungibili sul nostro sito rstore.it con la nostra chat al nostro nostro call center raggiungibile al numero di telefono 081404246 e inviando una mail a assistenza@rstore.it

Il service manager conclude dicendoci che proprio In questi momenti siamo coscienti della responsabilità della cura dei dispostivi dei nostri clienti e questo servizio ha lo spirito del HUMAN TO HUMAN a portata di un click.