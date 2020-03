Sirena d’Oro. Iniziate in Israele le selezioni per la sezione speciale, gli auguri del Comune di Sorrento

Sirena d’Oro. Iniziate in Israele le selezioni per la sezione speciale. Sono iniziate oggi a Zichron Yaakov, a pochi chilometri da Tel Aviv, le selezioni delle 31 aziende iscritte al Sirena d’Oro per partecipare alla sezione speciale dedicata all’Israele. Il panel di assaggiatori è guidato dal direttore dell’Israeli Olive Oil Coucil, Uri Yogev.

“Auguriamo buon lavoro agli amici israeliani – ha commentato l’assessore all’Agricoltura del Comune di Sorrento, Lorenzo Fiorentino – L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ha impedito di essere presenti all’evento, ma seguiamo con interesse e partecipazione il lavoro degli assaggiatori che selezionerà il miglior olio della sezione speciale istituita nell’ambito del Sirena d’Oro e inviamo il nostro saluto al direttore Uri Yogev”.

Il Sirena d’Oro, giunto alla 18ma edizione è dedicato agli oli extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta, Indicazione Geografica Protetta e da Agricoltura Biologica di produzione Italiana, ed è promosso dal Comune di Sorrento e dalla Coldiretti Campania, con il patrocinio di Unioncamere Campania, in collaborazione con Associazione Oleum, Gal Terra Protetta, Associazione Aprol Campania, Unaprol e Associazione Nazionale Donne dell’Olio.

Anche quest’anno la manifestazione è aperta al confronto internazionale, con la presenza di eccellenze olivicole, oltre che di Israele, di Portogallo, Giappone e Cina, che saranno protagoniste di premi speciali e di momenti d’incontro con la cultura e le tradizioni dei paesi ospiti.