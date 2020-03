‘Sing for life’ l’inno di Bono (e dei suoi amici) contro il Coronavirus

Solamente qualche giorno fa, come già riportato da Rockol, il leader degli U2 ha pubblicato sull’account Instagram ufficiale una nuova canzone in anteprima, ispirata dalla reazione del popolo italiano di fronte all’emergenza Coronavirus e dedicata a medici, infermieri, personale sanitario e alle vittime del Covid-19. “Let your love be known”, così come era stata provvisoriamente intitolata da Bono, è ora diventata “Sing for life”: un singolo vero e proprio che ha visto il cantante chiamare a raccolta alcuni amici e colleghi per cantare contro il Coronavirus.