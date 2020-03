Il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani: “Ora dobbiamo essere uniti, forti e responsabili”

Sant’Agnello. Riportiamo il messaggio del sindaco Piergiorgio Sagristani ai suoi concittadini:

Miei cari cittadini di Sant’Agnello, sono il vostro Sindaco da tanti anni, ho con voi uno speciale rapporto fraterno, in questi anni insieme abbiamo superato tante avversità… ma mai ci siamo trovati in un momento complicato come questo in cui sembra che non ci siano più certezze ma solo ansia… paura… voglia di fuggire!! Ma proprio ora dobbiamo essere uniti… forti e responsabili!! Dobbiamo affrontare questo momento senza paura ma con responsabilità e con sacrifici attenendoci alle norme che tutelano noi e i nostri cari, rinunciando ad uscire se non per assoluta necessità e RESTANDO A CASA!!!! Solo così potremo contenere il contagio… solo così potremo battere questo nemico invisibile!!! I prossimi 15 giorni saranno fondamentali per il nostro futuro e quello della nostra nazione!! Con fermezza e responsabilità ce la faremo, questa lezione ci servirà anche a capire il vero senso della vita e la sua bellezza fatta di tante piccole cose… come la Bellezza di un Abbraccio!! Dopo le nuvole tornerà il sereno!! UN ABBRACCIO FORTE A TUTTI!!”.