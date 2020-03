Sindaci della Penisola sorrentina chiedete al Prefetto di requisire albergo per le quarantene, così si tranquillizzano tutti

Sorrento ( Napoli ) . E’ il momento della responsabilità , come Positanonews ha detto dal primo momento, le regole vanno rispettate per evitare la diffusione del contagio. In Penisola Sorrentina ci sono tanti che sono tornati dagli studi o da altre situazioni lavorativi. Allora, visto che la quarantena significa stare chiusi in casa, in case dove ci stanno altri familiari che comunque vanno in giro, perchè per non tranquillizzare tutti i sindaci non pensano a chiedere al Prefetto di requisire un albergo ? Al momento ancora non è previsto del Dpcm del Governo, ma è una ipotesi che si potrebbe percorrere.

Qualora fosse necessario si potranno utilizzare anche strutture alberghiere, immobili o presidi sanitari già esistenti sia pubblici che privati per affrontare l’emergenza coronavirus. È quanto riportato nel decreto varato dal governo le cui misure hanno subito una ulteriore stretta con la chiusura delle attività commerciali non ritenute necessarie. Secondo quanto si legge nel decreto, le strutture una volta requisite potranno dunque essere attrezzate per ospitare le persone positive al virus che verranno poste in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

Il compito sarà affidato alla Protezione Civile e ai prefetti: il Capo del Dipartimento della Protezione civile infatti potrà disporre, con proprio decreto “la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria”. Il prefetto potrà requisire strutture alberghiere o “altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare”.