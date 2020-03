“Silenzio assordante a scuola”, messaggio dalla Preside Adrianopoli. A Positano diede il nome all’Istituto Porzio

La preside dell’ Istituto Costiero di Vico Equense esorta gli studenti a restare a casa, in un messaggio lanciato da quella scuola tristemente vuota, dove un “Silenzio assordante” rimbomba tra le aule.

“A voi manca la scuola? E se vi manca, cosa vi manca? O cosa non vi manca? – dice la preside -.Forse in questi giorni state scoprendo, o scoprirete presto, che la scuola non è poi così terribile come voi la descrivete di solito – prosegue – Come state trascorrendo queste giornate così particolari, ora che le attività scolastiche sono sospese? La vostra routine giornaliera è stata completamente stravolta. Le giornate di questo periodo sono veramente strane”.

“Dovete dare il meglio di voi stessi e coltivare le vostre passioni. Grandissime invenzioni, dipinti, opere e musica sono nate tra le mura di casa. Adesso è il vostro tempo: restate a casa e create la vostra opera d’arte – conclude”.

Positano ricorda l’ex preside per aver dato il nome a quello che attualmente è l’Istituto Comprensivo Luca Antonio Porzio. La Preside, o nel modo più corretto, dirigente scolastica, Debora Adrianopoli, ha lasciato un pezzo di cuore a Positano ed in Costiera amalfitana.

“A questa scuola ho dedicato l’anima e vorrei che avesse un nome, ho proposto quello del medico positanese Luca Antonio Porzio. Lascio qui un pezzo di cuore – ci ha detto la preside -, volevo avvicinarmi ai miei figli. Ma voglio che si sappia che qui ho veramente lasciato il cuore, dal primo momento che sono venuta ho dato tutta me stessa nel cercare di cambiare le cose.”