Se si deve mangiare italiano aiutiamo la filiera agricola e i mercati rurali italiani

L’Associazione rurale italiana (ARI) ha scritto all’Anci (Associazione comuni italiani), al Premier Giuseppe Conte e al Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova sulla questione della chiusura di molti mercati agricoli con ordinanze comunali. La chiusura non è richiesta dal Decreto dell’11 marzo per il contenimento della diffusione del virus (è infatti consentita la vendita di alimenti). La chiusura dei mercati è pesante per l’impatto economico che impedisce ai produttori agricoli uno sbocco di mercato. Si possono invece riorganizzare gli spazi nei mercati, limitando gli accessi e mantenendo le distanze stabilite dalla legge.

(da “L’Extraterrestre” ediz. del 19 marzo 2020)

info assorurale.it

#celafaremo