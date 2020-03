Shopper bag, quando la praticità incontra il glamour

Piccole ed eleganti, perfettamente adatte agli abiti da sera, le pochette incontrano di sicuro il favore di stilisti e fashion blogger. In realtà, si tratta di accessori donna assolutamente irrinunciabili in occasioni in cui è richiesto uno stile particolarmente curato, ma che certo non brillano in termini di comodità e praticità d’uso. Ecco perché, anche nei contesti più formali come ad esempio quelli lavorativi, le piccole borsette devono lasciare necessariamente posto a soluzioni più spaziose.

Si chiamano shopper bag e sono borse oversize sempre più grandi e capienti che non rinunciano però alla leggerezza e alla comodità, caratteristiche assolutamente fondamentali per degli accessori da portare in giro per gran parte della giornata. Il nome ovviamente non mente perché, a parte la possibilità – sempre più in voga – di utilizzarle anche in contesti lavorativi inserendovi all’interno anche eventuali laptop e tablet, si tratta di borse nate come “semplici” contenitori da riempire con gli acquisti completati durante lo shopping.

Le grandi firme della moda hanno subito fiutato il possibile affare, comprendendo al volo le potenzialità delle shopper. Da un lato proponendo una sorta di “ingrandimento” delle borse tradizionali in modo da renderle sempre più capienti, come nel caso dell’elegante (e certo non economica) ‘Neverfull’ di Louis Vuitton. Dall’altro portando al livello superiore, contaminandolo con trovate stilose, il concetto della classica borsa per la spesa di tela: l’esempio perfetto è quello offerto da Chanel, ma non mancano anche soluzioni con tessuti e materiali diversi come quelle recentemente presentate da Fendi e Gucci.