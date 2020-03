Shock a Torre del Greco. Giovane donna precipita dal terzo piano e muore sul colpo

Torre del Greco sotto shock per quanto avvenuto intorno alle 12.30 di oggi in Via Vittorio Veneto, nella zona centrale della città. Una giovane donna è deceduta dopo essere precipitata dal balcone del suo appartamento al terzo piano. Stando alle prime ricostruzioni la donna, madre di una bambina, si sarebbe lanciata volontariamente nel vuoto ma si ignorano al momento le cause che avrebbero portato al gesto estremo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica ed il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.