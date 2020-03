Settantamila tamponi effettuati in due giorni: si rischia l’esaurimento scorte

Negli ultimi due giorni in Italia sono stati effettuati circa settantamila tamponi. Rischia di aumentare sempre la richiesta dei tamponi per il coronavirus che, nei prossimi giorni potrebbe vedere il suo picco massimo di contagiati. Soprattutto in Lombardia – come riporta il sito web del quotidiano “Il Mattino” – si sta registrando una preoccupante carenza e nel giro di una settimana c’è il concreto rischio, se non ci saranno approvvigionamenti, di finire i tamponi. I governatori di un po’ tutte le regioni, specie quelle più aggredite dal coronavirus, hanno lanciato l’allarme: “Tutto il mondo sta facendo scorte di questi reagenti e rischiano di finire”.