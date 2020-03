Serie B. Il Pescara scende in campo a Benevento con le mascherine.

Nell’attesa di sapere l’esito della riunione di domani che stabilirà il destino del nostro calcio, ieri sera i giocatori del Pescara, in trasferta a Benevento, sono scesi in campo con le mascherine protettive per l’emergenza Coronavirus. La società ha spiegato che il motivo era la preoccupazione per la salute dei suoi giocatori e degli avversari ma che, su richiesta dell’arbitro sono state immediatamente tolte e si è giocata la partita normalmente. Stamane, però, Nicola Legrottaglie, allenatore dei pescaresi, è tornato sull’argomento e ha dichiarato che nella squadra c’erano stati ben 13 casi di influenza e che nessuno aveva provveduto a far fare loro il tampone. Arrivare a Benevento con le mascherine è stato dunque il voler segnalare un problema che evidentemente si sta sottovalutando.