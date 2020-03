Sequestro al Vallone dei Mulini di Sorrento. Ecco perchè

Sequestrato l’immobile che sorge nel Vallone dei Mulini. Questa mattina, la sezione di polizia giudiziaria insieme ai carabinieri della compagnia di Sorrento, ha dato esecuzione ad un sequestro d’urgenza emesso dalla Procura di Torre Annunziata. I sigilli sono stati apposti al complesso storico nel quale erano in corso lavori di restauro e su cui la denuncia di Wwf e Vas avevano sollevato più di un dubbio.

La Procura di Torre Annunziata ha sequestrato con procedura d’urgenza il corpo di fabbrica sito nel Vallone dei Mulini a Sorrento. Secondo il comunicato stampa diffuso dagli inquirenti, erano in corso lavori edilizi difformi alla disciplina urbanistica e all’autorizzazione paesaggistica. “Peraltro – scrive il procuratore reggente Pierpaolo Filippelli – non è stato possibile chiarire quale sia la destinazione che l’indagato intende imprimere al fabbricato all’esito dei lavori in corso”

Nel Vallone dei Mulini si lavorava ad un “intervento di restauro e risanamento conservativo del manufatto” scrive il procuratore Pierpaolo Filippelli in un fabbricato del quale “non è possibile chiarire quale sia la destinazione d’uso finale”. Secondo i pm, le opere sono state “realizzate anche in difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che prevedeva il rispetto di diverse prescrizioni, completamente disattese dall’indagato”.

Nel registro degli indagati al momento è iscritto solo il nome dell’amministratore unico della società proprietaria della struttura per abusi edilizi, in base al codice dei beni culturali (opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) e violazioni del testo unico per l’edilizia.

“Il rischio concreto era che a turisti e cittadini, che si affacciano dalla balaustra, non sarebbe più apparsa l’immagine di uno spettacolo unico al mondo ma si sarebbe mostrato un luogo a cui accedere, non si è mai capito come, attratti dagli effluvi della cucina e dai colori degli addobbi delle aiuole a verde “coltivate”, con buona pace della flora spontanea, della fauna stanziale, di pipistrelli e rapaci notturni. Questo è quello che prevedevano i lavori programmati – scrive in una nota Claudio d’Esposito del Wwf Terre del Tirreno -. La Natura si era ripresa dopo un secolo e mezzo la sua rivincita, regalandoci uno dei luoghi e paesaggi più affascinanti e selvaggi nel caos della trafficata e invivibile città sorrentina.

Animali rari e preziosi avevano trovato rifugio in quei ruderi. Poi è arrivato il cemento, a cui a breve avrebbero fatto seguito le motoseghe, per ripulire la montagna dalla vegetazione ritenuta pericolosa per l’assetto geologico, resettando tutto il fascino del vecchio mulino abbandonato. L’atteso sequestro di stamane, operato a seguito dei dettagliati esposti del Wwf Terre del Tirreno e dei Vas su disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, se nulla ha potuto contro la trasformazione già operata del vecchio rudere, ha però salvato le sorti del pittoresco vallone, su cui svettano possenti e secolari querce, bloccando, per ora, la radicale “bonifica” del costone tufaceo con l’estirpazione della vegetazione.

Per rendere fruibile l’edificio ristrutturato si sarebbero infatti dovute consolidare tutte le parti della falesia con intervento di integrazione muraria, suggellatura con malta, chiodature, reti e roba simile. Il vallone sarebbe stato completamente snaturato. Se a questo uniamo gli indispensabili accessori per la “fruizione del mulino” quali servizi igienici, smaltimento reflui, opere provvisionali, ecc., nonché quelli necessari alla gestione, quali illuminazione, camminamenti, tavoli, sedie, panchine, ombrelloni, si comprende bene il rischio complessivo a cui si intendeva esporre il sito.

A distanza di mesi dal primo documentato esposto del Wwf, oggi, si capisce bene che non di restauro o di ritorno ad un romantico passato come si voleva far credere si trattava ma di una vera e propria urbanizzazione di un sito di grandissimo pregio naturalistico, storico e ambientale. Il Wwf ha di recente censito esemplari unici e affascinanti di querce che sopravvivono da oltre due secoli sul ciglio del vallone. Tra questi un Leccio (Quercus ilex) in particolare che, per forma e dimensione, si colloca di certo ai primi posti tra gli Alberi Monumentali dell’intera provincia”.il famoso rudere di Sorrento – già inserito tra i dieci luoghi “abbandonati” più belli del mondo – è al centro di un’indagine. Nel mirino della Procura di Torre Annunziata, che ha fatto eseguire un decreto di urgenza, ci sono i lavori di messa in sicurezza e restyling in corso da mesi all’interno del sito culturale di proprietà dell’imprenditore Mariano Pontecorvo, attualmente consigliere comunale.

Secondo le accuse gli interventi indicati come «di restauro e risanamento conservativo», pur risultando conformi alle Scia, risultano essere in contrasto con Put e Puc. Irregolarità, per la Procura, anche rispetto all’autorizzazione paesaggistica. Oltre a ciò si aggiunge, come ravvisa in un comunicato stampa il procuratore facente funzioni di Torre Annunziata Pierpaolo Filippelli, la «previa formazione ed approvazione di un piano di recupero», che per gli inquirenti non risulta essere stato varato. Pontecorvo per ora è l’unico indagato per violazioni al Testo unico dell’edilizia. Si tratta dell’ex assessore ai lavori pubblici, attualmente consigliere comunale di maggioranza della lista civica “Il Ponte”, che nel 2010 acquistò il Vallone dei Mulini da alcuni privati per la somma di 300mila euro.

Dopo aver concluso l’acquisto del bene, si dimise dalla giunta già allora guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo per evitare di essere accusato di un potenziale conflitto di interessi. Ma scoppiò ugualmente la polemica con esposti alla magistratura anche a firma del compianto coordinatore dell’Italia dei Valori della penisola sorrentina, l’avvocato Giovanni Antonetti. Pontecorvo, sin da allora, ha sempre chiarito che la sua volontà era quella di rendere il sito accessibile a tutti, residenti e turisti.«Stiamo facendo il possibile per aprire al pubblico il Vallone dei Mulini e renderlo un attrattore turistico di grossa rilevanza. La discesa, una volta resa sicura e agibile, sarà gratuita per tutti i sorrentini» le parole, qualche mese fa, dell’ex assessore. Ma gli interventi sono stati oggetto di numerosi esposti e denunce di Wwf Terre del Tirreno, Verdi ambienti e società e attivisti del Movimento Cinque Stelle.

Di recente ci fu un’interrogazione parlamentare pentastellata che sollevava perplessità in merito anche agli effetti su flora e fauna del luogo e sull’intero iter procedurale. Stamane l’intervento della polizia giudiziaria di Torre Annunziata. Il Wwf Terre del Tirreno esulta per il sequestro: «Avevamo ragione noi – sottolinea il presidente Claudio d’Esposito – Peccato che ora l’immobile non si presenti come una volta». Intatto però il leccio secolare policormico, con più fusti che si dipartono dallo stesso ceppo, che domina indisturbato da secoli proprio nel Vallone dei Mulini. L’albero, sperano dal Wwf, potrebbe essere ulteriormente tutelato con l’apposizione del vincolo monumentale.