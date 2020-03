Senso unico alternato su alcuni tratti della SS 163 Amalfitana per interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione

In alcuni tratti della SS 163 “Amalfitana” sono previsti lavori di manutenzione attinenti il rifacimento della pavimentazione stradale. A tal fine verrà istituito il senso unico alternato sulla SS 163 Amalfitana dal km 5+000 al km 30+000 in tratti saltuari di lunghezza massima di 200 metri regolato da impianto semaforico e/o movieri, su tutte le corsie a partire dal 02 marzo 2020 fino al 03 aprile 2020 nella fascia oraria dalle 08:00 alle 20:00 esclusi i giorni festivi e prefestivi. In relazione alle variazioni che verranno apportate allo stato dei luoghi è imposto il divieto di sorpasso ed il limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutti gli autoveicoli. Sarà apposta idonea segnaletica verticale indicante obblighi, divieti e limitazioni, provvista di dispositivi luminosi, nonché segnaletica indicante i percorsi alternativi conseguenti al presente disposto.

L’Impresa esecutrice ATI Rillo Costruzioni srl di Ponte (BN) avrà l’obbligo di installare tutta la segnaletica necessaria ed i corrispondenti segnalatori luminosi, nel rispetto del vigente Codice della Strada, del corrispondente Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, anche secondo gli schemi segnaletici contemplati dal DM 10.07.02, adattati all’effettivo stato dei luoghi ed integrati con segnaletica di preavviso, indicante lavori in corso, uomini e mezzi di lavoro in azione, rimanendo unica responsabile del mantenimento in perfetta efficienza della stessa e del relativo controllo a mezzo del proprio personale (recapito referenti geom. Iannella Antonio 349/3908651- pec rillocostruzionisrl@pec.it). L’Impresa esecutrice dovrà, inoltre, assicurare, per tutta la durata dell’ordinanza, tutte le condizioni di sicurezza connesse alla circolazione stradale, garantendo a mezzo di personale specializzato tutti i necessari presidi e mantenendo, tra l’altro, in efficienza le recinzioni di cantiere ed il piano viabile e, in presenza di code e/o rallentamenti, pilotando il traffico veicolare, ovvero sospendendo le lavorazioni ove necessario. Resta cura della medesima impresa comunicare tempestivamente l’eventuale anticipata ultimazione delle lavorazioni previste, ovvero il ritardo delle stesse.

Clicca qui per leggere l’ordinanza ordinanza SS 163