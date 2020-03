Seguito storia segnalazione covid-19 in località Marina del cantone

Massa Lubrense ( Napoli ) . Dopo i casi di Meta, Sorrento, Vico Equense, Piano e Sant’Agnello arrivano varie segnalazioni per sospetti casi di Coronavirus Covid 19 a Massa Lubrense, ma finora la città cuore del Parco Marino di Punta Campanella e della Terra delle Sirene che si affaccia su Capri non ha alcun caso. Sono arrivate segnalazioni sinora per Nerano e Marina del Cantone, Sant’Agata, ma diciamo che c’è anche molta psicosi, il fatto che il 118 vada con i Dpi ( dispositivi di protezione, mascherine e tutte) non è detto che sia un caso di coronavirus . Si aspettano alcuni tamponi, ma siamo ottimisti, e invitiamo tutti a essere più sereni e a non perdere la calma. Ecco l’intervento di un nostro lettore.

buonasera,

ho letto di un articolo in merito ad una autoambulanza ferma in via amerigo vespucci (Nerano) nei giorni passati per un sospetto caso di corona virus. Ad oggi risultiamo entrambi segnalati ed in quarantena forzata ed il risultato del tampone continua a ritardare, aspettiamo da una settimana. Il trattamento prescritto dal medico asl al quindicesimo giorno di febbre, come da protocollo all’ospedale Cotugno, non può essere portato avanti poichè il farmaco antireumatico in questione è stato in un primo momento razziato dalla massa in isteria e poi ovviamente bloccato alla vendita, ma era troppo tardi già era finito ed ora anche con ricetta non si può avere niente. Fortuna vuole che vi siano ancora amici in grado ed a disposizione dei miei bisogni e la stiuazione di abbandono risulta quantomeno mitigata. Ci terrei ad avere un riscontro soprattuto per informare la comunità di Nerano dello stato dei fatti, onde evitare ulteriori fenomeni di allarmismo nei miei confronti. Grazie e buon lavoro.

Antonio Longo