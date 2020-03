Seconda vittima in Campania per il coronavirus. Ma si riconferma un dato positivo per qualcuno

Secondo morto nella Regione Campania per il coronavirus. Si tratta di una donna anziana ricoverata all’ospedale di Caserta per problemi respiratori e febbre. Poi il tampone e il test risultato positivo.

La donna era rimasta vedova da alcuni anni e viveva da sola. negli ultimi giorni era stata assistita da una sorella e dal fratello, che ora sono stati sottoposti al test e la risposta dovrebbe arrivare in giornata. Le autorità sanitarie mobilitate dalla ASL stanno cercando di ricostruire tutti gli spostamenti della ottantenne negli ultimi giorni.

Il nostro pensiero e le condoglianze vanno alla famiglia della vittima, stroncata da questo terribile virus. Intanto si riconferma il dato rassicurante per i soggetti giovani e sani, anche se è altrettanto doveroso ricordare che tali individui DEVONO adottare tutte le misure preventive per evitare la propagazione del virus in scala più ampia.