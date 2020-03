Scuole chiuse in tutta Italia, l’ipotesi del Governo Conte contro il Coronavirus. Speriamo di no! L’ipotesi ci fa rimanere sgomenti, una soluzione drastica che noi di Positanonews non vorremmo fosse presa, ma in queste ore il Governo la sta valutando. Non è solo per l’allarme mondiale, che di fronte alla comunicazione del nostro Governo, e non dei giornali, che si chiudono tutte le scuole in Itaia, sarebbe devastante. Ma anche per il disagio nelle famiglie, per lo stravolgimento della didattica. Un disastro da tutti i punti di vista, anche psicologico e sociale, oltre che materiale. Ricordiamo che nel Sud Italia e in particolare in Campania non c’è alcun ceppo e solo alcuni casi, provenienti dal Nord, al quale va la nostra piena e totale solidarietà. Nessun caso, sottolineiamo nessuno, in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Da Amalfi a Sorrento scuole sanificate al massimo per tre giorni e controlli ogni giorno. Speriamo bene

“Se gli scienziati dovessero chiedercelo”, questa sarebbe la misura estrema per contenere l’espandersi del contagio da coronavirus. Il Premier Conte nel parla al Corriere.it