Scoperta una seconda Luna!

Oltre al nostro satellite, a girarci intorno c’è da alcuni anni anche un’altra Luna, sì avete capito bene, una seconda Luna. Non illumina, è invisibile a occhio nudo ed è troppo piccola per avere effetti sulla Terra, come le maree. Ma è in orbita attorno al nostro pianeta. A scoprirla è stata una coppia di astronomi, Kacper Wierzchos e Teddy Pruyne del Catalina Sky Survey, durante alcune osservazioni notturne svolte per la caccia agli asteroidi in avvicinamento. Insomma, abbiamo a una mini Luna nuova (la seconda scoperta finora) e si chiama 2020 CD3.

a cura di Luigi De Rosa

(la foto è tratta dal web)