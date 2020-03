Schiazzano di Massa Lubrense. Ci lascia Antonio Amitrano

Schiazzano, frazione di Massa Lubrense. Ci lascia Antonio Amitrano, per ricongiungersi alla sua amata sposa Antonietta.

In virtù del Decreto del Consiglio dei Ministri per l’emergenza coronavirus, la cerimonia funebre in Chiesa non si terrà.

La redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze alle sorelle, alle cognate, ai nipoti, agli amici ed a tutti i parenti.