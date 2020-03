Siamo alla fine di marzo, la primavera è arrivata ma solo sul calendario. Le temperature in questi ultimi giorni hanno avuto un drastico calo e siamo tornati al clima invernale. Ed oggi sulle montagne che incorniciano Positano scendono anche dei tardivi fiocchi di neve che volteggiano sulla città deserta rendendola comunque magica come sempre. E questo freddo improvviso ci aiuta a svolgere quello che è il nostro compito in questo periodo, il compito che accomuna tutti gli italiani, ovvero restare a casa. Ed allora godiamoci questi fiocchi di neve che la natura ha voluto regalarci come una carezza dal cielo ed assaporiamo il tepore e la sicurezza delle nostre case.