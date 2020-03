Scala, sospesa l’accensione dei fuochi all’aperto

Nel comune di Scala oggi è stata diramata un’ordinanza sindacale, in cui si sospende l’accensione dei fuochi su tutto il territorio. Il provvedimento firmato dal sindaco Luigi Mansi rientra nelle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza coronavirus, visto lo stato d’emergenza vigente su tutto il territorio nazionale e l’obbligo per la cittadinanza di restare nelle proprie abitazioni, disposto con ordinanza regionale fino al 25 marzo.

E’ stata quindi revocata l’ordinanza n. 3 del 2017, in cui sono indicati le modalità e i giorni in cui è possibile accendere i residui provenienti dalla manutenzione dei giardini, fino all’emanazione di un nuovo dispositivi. Per i contravventori sono previste ammende da € 35,80 fino a € 516,00.