Scala-Ravello, cambio medico di base: ecco le indicazioni per l’utenza

Diminuiscono i medici di famiglia in Costiera Amalfitana. Dopo Tramonti, Praiano e Positano, anche a Scala e nella vicina Ravello si avverte questa necessità, con il prossimo pensionamento del dottore Gabriele Mansi. A prendere a cuore la questione in questa fase complessa per la salute pubblica, è il gruppo consiliare di Progetto Scala, prendendo informazioni per la cittadinanza presso gli uffici competenti.

“Nella giornata di ieri, venerdì 6 Marzo ci siamo recati presso gli uffici ASL di Maiori per chiedere delucidazioni su come poter agevolare i cittadini scalesi che dal 1 Aprile 2020 si troveranno a cambiare il proprio Medico di Base, visto il pensionamento del Dottor Mansi Gabriele – scrivono i consiglieri di minoranza sulla propria pagina Facebook. “Ci è stato riferito che a breve verrà nominato un nuovo medico curante sul territorio Scalese e che dovrà essere compilato un modello (qui in allegato) da tutti gli utenti intenzionati ad usufruire delle prestazioni del nuovo Dottore… Ci è stato anche assicurato che a breve verranno individuati dei punti di fornitura e di raccolta di tali moduli sul territorio Scalese, al fine di evitare agli utenti di recarsi direttamente a Maiori… Quindi, su indicazione dell’ASL, invitiamo tutti gli utenti del Dottor Mansi a NON recarsi negli uffici di Maiori ma di attendere indicazioni in merito, o da parte nostra o da parte della pagina ufficiale del Comune di Scala.“