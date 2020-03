Scala piange la scomparsa di Margherita Criscuolo

Scala, costiera amalfitana. Dopo una vita dedicata alla famiglia è venuta a mancare Margherita Criscuolo. A darne il doloroso annuncio il figlio Luigi e la figlia Carolina, la nuora Anna, il genero Francesco, i nipoti Lorenzo e Maria, Margherita e Nicola, i pronipoti, la sorella Sofia, tutti i parenti e gli amici che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa. Le Esequie muoveranno domani 2 marzo alle ore 16.00 dalla casa dell’Estinta, in via V. D’Amato 25, per la Chiesa di San Giovanni Decollato in Campidoglio dove verrà officiato il rito funebre. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.