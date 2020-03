Scala, medico di base: si attende la nomina da parte dell’Asl

Tiene banco in questi giorni la nomina del medico di base, per l’utenza residente nel comune di Scala, ma anche per la vicina Ravello, visto che il dottor Gabriele Mansi andrà in pensione: si attende quindi la nomina da parte dell’Asl. I consiglieri di Progetto Scala nelle scorse settimane avevano chiesto delucidazioni in merito alla vicenda agli uffici di Maiori, facendo pervenire i moduli per la scelta del medico di famiglia presso la Farmacia San Lorenzo di Scala, ma oggi sono emersi ulteriori ulteriori sviluppi che interessano la Città del Castagno su questa vicenda. Attualmente a Scala è infatti attivo il dottor Salvatore De Maio, ma c’è al vaglio dell’Asl di Salerno una graduatoria di medici disponibili a ricoprire l’incarico con obbligo di studio a Ravello. Nella mattinata di oggi i consiglieri di minoranza, di concerto con l’amministrazione comunale di Scala, il sindaco Luigi Mansi e il vicesindaco Ivana Bottone, hanno avviato una procedura per formalizzare la sostituzione del medico di base e ora non resta che attendere l’ufficialità della nomina da parte dell’Asl competente.