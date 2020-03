Scala, medico di base: l’Asl ha nominato il sostituto

L’Asl di Salerno questa mattina ha nominato il medico di base, che sostituirà il dottor Gabriele Mansi, che andrà in pensione a partire dal prossimo 31 marzo. Il comune di Scala ha diramato un avviso all’utenza, in cui si informa che il medico sostituto sarà il dottor Vincenzo Calvarese per la durata di un anno. Assegnatario con obbligo di studio sarà invece, il dottor Salvatore De Maio. Insieme utilizzeranno uno studio messo a disposizione dal comune presso i locali in Piazzetta San Lorenzo.

Gli assistiti del dottor Gabriele Mansi, potranno quindi scegliere come medico di famiglia tra Vincenzo Calvarese , Salvatore Di Maio o un qualsiasi altro medico libero in Costa d’Amalfi, anche se su tutto il comprensorio la disponibilità di medici è piuttosto limitata. Per evitare affollamenti presso le sedi Asl di Maiori e Amalfi, considerando l’attuale emergenza sanitaria, si possono inviare le richieste allegando agli appositi moduli copia di un documento di riconoscimento ai seguenti indirizzi mail: g.citarella@aslsalerno.it; a.avitabile@aslsalerno.it; m.lecce@aslsalerno.it

L’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Scala ha attivato un servizio di assistenza per la compilazione telefonica: per usufruirne gli assistiti devono telefonare al numero telefonico 089 857115 e poi premere il tasto 5. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Il cambio del medico di base può essere quindi svolto in tutta tranquillità restando ovviamente a casa.